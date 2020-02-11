وصول «راجح» ورفاقه لمحكمة «شهيد الشهامة» وسط تشديد أمني (فيديو)

وصل المهم محمد راجح وشركائه الثلاثة إلى مقر محكمة شبين الكوم الكلية استعدادا لاستئناف محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا، وسط تشديدات أمنية مكثفة.كما وصل محامي المتهمين وبحضور نضال مندور عن المجنى عليه محمود البنا.وشهد محيط محكمة استئناف شبين الكوم في المنوفية، تشديدات أمنية، فى ثاني جلسات الاستئناف المقدم من محاميّ المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، بناء على الحكم الصادر بـ15 عامًا على كلٍ من: محمد أشرف راجح وإسلام عواد ومصطفى محمد، و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، في ديسمبر الماضي.وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية،قد تلقَّى إخطارًا من العميد محمد عمارة، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من «م. أ»، و«أ. ع»، و«م. أ. ر»، وجميعهم مقيمين مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد «اللامعي»، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ«شهيد الشهامة»، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.