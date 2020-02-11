كل ما تريد معرفته عن انحراف «الحاجز الأنفى»

يعتبر التهاب الجيوب الأنفية من أكثر المشاكل إزعاجًا لأصحابها، حيث تتزايد مشكلاته في الشتاء، وخصوصا مع هبوب الرياح والعواصف الترابية، حيث يستلزم علاجها الخضوع للفحص الطبي لمعرفة السبب وتشخيص العلاج المناسب.الحاجز الأنفي يقع داخل تجويف الأنف ويفصل الأنف إلى فتحتين متساويتين تقريبا، حيث يتكون من جزء غضروفي أمامي وجزء عظمي خلفي وهو مبطن بغشاء رقيق.ووفقًا لما ذكره موقع «ويب ميد» الطبى، فانحراف الحاجز إلى إحدى الجهتين يسبب إغلاق لمجرى التنفس في تلك الجهة، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية للمرضى.الأعراض والمضاعفات لانحراف الحاجز الأنفىاعوجاج الحاجز الأنفي يسبب العديد من المضاعفات بسبب انسداد مجرى التنفس وعدم دخول الهواء وترطيب الأغشية الأنفية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى:ـ صداع وانسداد مزمن في الأنف، مما يؤدي إلى «الشخير».ـ التهاب مزمن في الجيوب الأنفية.ـ التهابات متكررة في الأذن الوسطى بسبب إغلاق قناة «استاكيوس» التي تصل بين الأذن والأنف.ـ التهابات الحلق المتكررة.ـ تشوه شكل الأنف الخارجي وانحرافه باتجاه انحراف الحاجز.ـ النزيف الأنفي بسبب جفاف الأغشية الأنفية وعدم ترطيب الهواء.ـ انسداد الأنف من الجهة المقابلة للانحراف: بسبب تضخم القرنيات في الجهة الأخرى، بسبب وجود فراغ كبير في الفتحة الأنفية المقابلة للانحراف.أعراض التهاب الجيوب الأنفية:ـ إفراز مادة مخاطية كثيفة إما صفراء أو خضراء في الحلق.ـ صداع ويعتبر أشهر أعراض التهاب الجيوب الأنفية.ـ ألم في مناطق الجيوب الأنفية حول العينين والجبهة والخدين وحول الأنف.ـ تأثر حاسة الشم والتذوق.ـ ألم في الأذن والشعور بضغط داخلها.ـ ألم في الفك والأسنان.ـ التهاب في الحلق وصعوبة البلع وعدم القدرة على التنفس.ـ رائحة نفس كريهة.ـ إذا كان سببه التهاب بكتيري يؤدي إلى الغثيان وارتفاع الحرارة.ـ سعال يزداد في المساء.