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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:50 ص
السيسى
السيسى
سيد ابراهيم
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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» في دورته الرابعة والذي يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».

وتعد رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر وحضوره تزيده ثقلًا وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابي الكبير الذي شهده خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.

كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

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