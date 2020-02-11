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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبوبكر يتقدم ببلاغ على الهواء لرئيس الرقابة الإدارية (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:04 ص
جريدة الدستور
أحمد عبد الرازق
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تقدم الإعلامي خالد أبوبكر، ببلاغ للوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على الهواء، للتحقيق في أصول الدولة المهدرة، والتي تصل لـ4800 أصل، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط.

وأكد خالد أبوبكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E»، على ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والاستفادة منها، مستطردًا: «لم أرى شيء أو أي تطور فى أرض الحزب الوطني حتى الآن، بالإضافة لفندق شبرد».

وواصل: «اتقدم ببلاغ الآن على الهواء مباشرة للوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. هناك شبهه في هذه الأمور تتعلق بجريمة محققة أسمها إهدار المال العام.. أنا مواطن مصري اتقدم ببلاغ للتحقيق فيما قالته وزيرة التخطيط حيث إن هناك 4800 أصل من أصول مملوكة للدولة لا تستغل بشكل أمثل».

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت عن حجم الأصول غير المُستغلة المملوكة للدولة والتى تم حصرها حتى الآن، لافتة إلى أنها بلغت أكثر من 4800 أصل، منها 32 أصلًا سيتم نقل ملكيتهم لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مُشيرة إلى أن المحافظات كلها انتهت من حصر الأصول غير المُستغلة لديها ما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية، وأن 8 وزارات فقط هي التي انتهت من حصر الأصول غير المُستغلة لديها.

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