ناهد السباعي من مهرجان أسوان: لابسة «كوفرته مصرية أصيلة» (فيديو)

حرصت الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.وعن إطلالتها، قالت «السباعي» لـ«الدستور» ساخرة: «كوفرتة مصرية أصيلة واتحداكوا تلاقوها في أي مكان تانيومن المقرر أن يتم تكريم المنتجة ناهد فريد شوقي، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان عن مجمل أعمالها.وانطلقت النسخة الرابعة من المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير، بحضور كوكبة من نجوم السينما والمسرح من داخل مصر وخارجها.ويشارك في المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.