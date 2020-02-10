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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ناهد السباعي من مهرجان أسوان: لابسة «كوفرته مصرية أصيلة» (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:09 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
أحمد عارف
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حرصت الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وعن إطلالتها، قالت «السباعي» لـ«الدستور» ساخرة: «كوفرتة مصرية أصيلة واتحداكوا تلاقوها في أي مكان تاني

ومن المقرر أن يتم تكريم المنتجة ناهد فريد شوقي، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان عن مجمل أعمالها.

وانطلقت النسخة الرابعة من المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير، بحضور كوكبة من نجوم السينما والمسرح من داخل مصر وخارجها.

ويشارك في المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

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