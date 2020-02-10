«الفوارق الاجتماعية».. قصة Parasite الفائز بـ4 أوسكار

حصد الفيلم الكوري الجنوبي Parasite، للمخرج بونج جون هو، 4 جوائز أوسكار، هي: أفضل فيلم، أفضل سيناريو أصلي، أفضل مخرج، أفضل فيلم أجنبي.





يتحدث الفيلم عن الفوارق الاجتماعية في كوريا الجنوبية، من خلال معالجة ظروف أسرتين، الأولى غنية والثانية فقيرة.

وتدور قصة الفيلم حول عائلة من العاطلين عن العمل، وعلى رأسها الوالد، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض.وتتغير حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن على عمل كمدرّس لغة إنجليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في منطقة فارهة مع حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.نشأت فكرة الفيلم في عام 2013، أثناء العمل على Snowpiercer، شجع بونج صديق ممثل مسرحي على كتابة مسرحية، كان مدرسًا لابن عائلة ثرية في أوائل العشرينات من عمره، وفكر في تحويل تجربته إلى مرحلة الإنتاج.بعد الانتهاء من Snowpiercer، كتب Bong كنوع من التجريب للفيلم من 15 صفحة للنصف الأول من Parasite، والذي حوله مساعد الإنتاج في «Han Jin-won ،«Snowpiercer، إلى ثلاثة مسودات مختلفة من سيناريو الفيلم.حصل الفيلم على إشادة من النقاد على نطاق واسع، وفاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019، حيث أصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على هذه الجائزة، كما فاز الفيلم بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.