الرئيس الجزائرى يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا

التقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان، اليوم الإثنين، أن أبي أحمد التقى الرئيس الجزائري وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين منطقة شرق إفريقيا التي تضم إثيوبيا ومنطقة الساحل.ودعا عبدالمجيد تبون وآبي أحمد إلى تعزيز التعاون المتبادل بين إثيوبيا والجزائر واستغلال موارد البلدين.وتستضيف إثيوبيا القمة الإفريقية الـ33 بحضور رؤساء وقادة دول القارة، لبحث العديد من القضايا، على رأسها محاربة الإرهاب والهجرة غير شرعية وحل النزاعات.والتقى الرئيس تبون في وقت سابق الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش القمة، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة.