حجازي يطمئن الأهالي: المدارس بها كمامات ورأيت «الديتول» بعيني

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن الفصل الدراسي الثاني انطلق اليوم الأحد بكل بقوته، مشيرًا إلى أنه كان في جولة في محافظة الوادي الجديد، وزار مدرستين، إحداهما ثانوية والأخرى ابتدائية.وأكد حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التعليمات التي تم الاتفاق عليه تم تنفيذها.وأردف: "المعلمون في فصولهم، الجوانيب الاحترازية والإعلانات موجودة، وفي مدارس فيها كمامات، والنظافة مرتكزة في الحمامات، وشفت الديتول بعيني".وبدأت الدراسة يوم السبت ٨ فبراير، في بعض المحافظات، بينما بدأت في المحافظات الباقية يوم الأحد، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لتأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا.