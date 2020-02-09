لحظات مرعبة.. عاصفة «سيارا» تدمر شوارع بريطانيا (فيديو)

نشرت فضائية "يورونيوز" فيديو يكشف آخر ما سببته عاصفة "سيارا" من آثار ودمار في شوارع بريطانيا.وظهر خلال الفيديو، سقوط شجرة كبيرة على سيارة ملاكي وتدميرها بشكل كامل مما أدى إلى إلغاء الرحلات البحرية بين ضفتي المانش بدءًا من ظهر اليوم "حتى إشعار آخر"، بحسب ما أعلن مسئول فرنسي.وأوضح الفيديو أن الرياح عصفت في جنوب غرب ويلز، صباح اليوم، وقد تمّ بالفعل تسجيل سرعة رياح بلغت 138 كيلومترًا في الساعة.وأشار إلى أنه في قطاع السكك الحديدية تسببت الرياح بأضرار في خطوط إمدادات الطاقة، ما دفع عشرات شركات النقل إلى تأجيل مواعيد السفر أو إلغائها.أمّا في قطاع النقل الجوي، فتضافرت جهود شركات الطيران من أجل الحد من تأثير العاصفة على البلاد.