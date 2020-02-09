محافظ أسيوط يحث الشباب على المشاركة فى الملتقى التوظيفى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ؛ مجموعة كبيرة من الشباب يمثلون مختلف قطاعات المجتمع بينهم جامعتا أسيوط والأزهر والأحزاب والنقابات والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وشباب الديوان العام والمحليات ضمن سلسلة اللقاءات الشبابية التي يتم تنظيمها بديوان عام المحافظة للتواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة وتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، وحازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورميح عبد الحسيب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلي عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور أعقبتها كلمات للشباب لعرض ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات معبرين عن شكرهم وتقديرهم لتنظيم مثل هذه اللقاءات؛ للتعرف على المجهودات والأعمال التي يتم تنفيذها والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.وحث المحافظ الشباب على المشاركة في الملتقى التوظيفي الذي سيتم تنظيمه من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا يوم الأربعاء المقبل بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وبمشاركة أكثر من 30 شركة من القطاع الخاص من داخل المحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات؛ وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 مناشدًا الشباب بالتوجه إلى مقر الملتقى للمشاركة والتعرف على الوظائف والتدريبات المتاحة من الشركات المشاركة والتي تمثل مختلف المجالات.