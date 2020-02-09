شرطة أردوغان تسحل والدة طالب محكوم عليه بالإعدام (فيديو)

عرضت قناة "تركيا الآن"، عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتقال الشرطة التركية السيدة "ملك تشتين قايا"، وهي والدة أحد طلاب المدارس العسكرية الذي حكم عليه بالإعدام بعد محاولة انقلاب 2016.وظهرت قوات الشرطة التركية وهي تسحل والدة الطالب بكل عنف، وقالت والدة الطالب، خلال لحظات الاعتقال: "لماذا أنتم منزعجون من الدفاع عن طلبة المدارس العسكرية؟".وتابعت: "لا تريدون أن يعرف الشعب أنكم ظالمون.. ابني في الثامنة عشرةه من عمره، وألقيتموه في السجن، وبالمقاومة سنفوز".