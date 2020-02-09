صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء استباقية على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 06. 0%، بما يعادل 9 نقاط ليسجل مستوى 14115 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي"إى جي إكس 70 "متساوي الأوزان" بنسبة 14. 0%، بما يعادل 1.75 نقطة ليصل إلى مستوى 1276 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 15.1 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 6.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 569 صفقة شراء وبيع.