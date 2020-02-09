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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:10 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء استباقية على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 06. 0%، بما يعادل 9 نقاط ليسجل مستوى 14115 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي"إى جي إكس 70 "متساوي الأوزان" بنسبة 14. 0%، بما يعادل 1.75 نقطة ليصل إلى مستوى 1276 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 15.1 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 6.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 569 صفقة شراء وبيع.

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