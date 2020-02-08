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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جمال عبدالحميد: وافقت على إخراج الفوازير إنقاذًا لموقف ورفضت تكرارها

السبت 08/فبراير/2020 - 11:40 م
جمال عبدالحميد
جمال عبدالحميد
سناء إسماعيل
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قال المخرج جمال عبدالحميد، إنه قدم فوازير "عالم ورق"، مع الفنانة نيللي، ولكنه رفض تقديم فوازير مرة أخرى.

وأضاف خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten، أنه قدم الفوازير إنقاذًا للموقف بعد وفاة المخرج فهمي عبدالحميد والذي رحل قبل رمضان بـ 50 يومًا فقط، ورفض 7 مخرجين كبار تقديم الفوازير، وعرض عليه المنتج ممدوح الليثي عمل الفوازير بعد النجاح الذي حققته "عالم ورق" فرفض ذلك.

وتابع: "مراقبتي لفهمي عبدالحميد، جعلتني أرفض الفوازير لأنه كان يعيش طوال السنة في هذا العمل وكان لا يذهب إلى منزله، ونجله وائل كان يحضر له الطعام في العمل وأنا لا أستطيع العيش في هذا الجو".

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