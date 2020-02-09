من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

اختفى الصحفي الصيني تشن تشيوشي، الذي أخبر العالم عن الوضع البائس في شوارع "ووهان" بالإضافة إلى كشفه عن وفاة الطبيب الذي كشف الفيروس.ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية، فقد تحتوي تقاريره على مشاهد مفزعة مرعبة، بما في ذلك امرأة تتصل بالعائلة على هاتفها وهي تجلس بجوار أحد الأشخاص الميتين على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الوضع الضعيف للمرضى في المستشفيات.وجاء اختفاء تشن تشيوشي، في الوقت الذي أعلن فيه وفاة الطبيب الصيني لي وين ليانغ، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي دق ناقوس الخطر على فيروس كورونا الجديد، بعد إصابته بالمرض أثناء علاجه المرضى في مستشفى ووهان المركزي.كما اعتقلت السلطات الأسبوع الماضي زميله المواطن الصيني فانج بن، الذي نشر مقاطع فيديو للجثث المحملة في حافلة.وزار "تشيوشي" المستشفيات الرئيسية ومنازل المصابين والمناطق السكنية في ووهان وتحدث مع المرضى والأسر لمعرفة مدى انتشار الوباء.وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد المتنامي في الصين، يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، فأكثر من 26 ألف حالة إصابة من بينهم 600 حالة وفاة.فقبل شهر واحد فقط، كان هذا الفيروس المسمى "nCoV"، غير معروف للعالم، والآن يعمل مسؤولو الصحة لفهم الأمر في محاولة لمنع حدوث وباء عالمي.ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للفيروس في الولايات المتحدة 12 حالة، منها حالات في ويسكونسن وكاليفورنيا وأريزونا وماساتشوستس وواشنطن وإلينوي.ولا توجد حتى الآن حالات مؤكدة في ولاية نيويورك، على الرغم من أن حفنة من الناس يجري اختبارهم في مستشفيات مدينة نيويورك.وأدى تفشي الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في وسط الصين أواخر العام الماضي، إلى إصابة ما لا يقل عن 31000 شخص وتسبب في وفاة 636 شخصًا، معظمهم داخل الصين.إحصائيات المرض حول العالمكشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائيات عن فيروس كورونا الجديد الذي تسبب مؤخرًا في خلق من حالة من الرعب العالم.وأوضح العلماء، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة وصلت إلى أكثر من 25 ألف أغلبها في الصين، بالإضافة إلى وفاة 600 شخص بمعدل 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.وأضاف التقرير أن 24 دولة انتشر فيها فيروس كورونا والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط.