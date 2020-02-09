رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:27 ص
الصحفي الصيني تشن
الصحفي الصيني تشن تشيوشي
إسلام جمال
طباعة
اختفى الصحفي الصيني تشن تشيوشي، الذي أخبر العالم عن الوضع البائس في شوارع "ووهان" بالإضافة إلى كشفه عن وفاة الطبيب الذي كشف الفيروس.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية، فقد تحتوي تقاريره على مشاهد مفزعة مرعبة، بما في ذلك امرأة تتصل بالعائلة على هاتفها وهي تجلس بجوار أحد الأشخاص الميتين على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الوضع الضعيف للمرضى في المستشفيات.

وجاء اختفاء تشن تشيوشي، في الوقت الذي أعلن فيه وفاة الطبيب الصيني لي وين ليانغ، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي دق ناقوس الخطر على فيروس كورونا الجديد، بعد إصابته بالمرض أثناء علاجه المرضى في مستشفى ووهان المركزي.

كما اعتقلت السلطات الأسبوع الماضي زميله المواطن الصيني فانج بن، الذي نشر مقاطع فيديو للجثث المحملة في حافلة.

وزار "تشيوشي" المستشفيات الرئيسية ومنازل المصابين والمناطق السكنية في ووهان وتحدث مع المرضى والأسر لمعرفة مدى انتشار الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد المتنامي في الصين، يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، فأكثر من 26 ألف حالة إصابة من بينهم 600 حالة وفاة.

فقبل شهر واحد فقط، كان هذا الفيروس المسمى "nCoV"، غير معروف للعالم، والآن يعمل مسؤولو الصحة لفهم الأمر في محاولة لمنع حدوث وباء عالمي.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للفيروس في الولايات المتحدة 12 حالة، منها حالات في ويسكونسن وكاليفورنيا وأريزونا وماساتشوستس وواشنطن وإلينوي.

ولا توجد حتى الآن حالات مؤكدة في ولاية نيويورك، على الرغم من أن حفنة من الناس يجري اختبارهم في مستشفيات مدينة نيويورك.

وأدى تفشي الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في وسط الصين أواخر العام الماضي، إلى إصابة ما لا يقل عن 31000 شخص وتسبب في وفاة 636 شخصًا، معظمهم داخل الصين.

إحصائيات المرض حول العالم
كشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائيات عن فيروس كورونا الجديد الذي تسبب مؤخرًا في خلق من حالة من الرعب العالم.

وأوضح العلماء، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة وصلت إلى أكثر من 25 ألف أغلبها في الصين، بالإضافة إلى وفاة 600 شخص بمعدل 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.

وأضاف التقرير أن 24 دولة انتشر فيها فيروس كورونا والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 14 ساعة

تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

منذ أقل من ساعتين

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محافظ الغربية شهد عرض «العمى» بمسرح قصر الثقافة.. (صور)

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»