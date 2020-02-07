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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة ظهور «راجح» جديد فى الجيزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل
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على خلفية ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان «عايز حقي من البلطجية "راجح" جديد في الجيزة»، بشأن تعدي مجموعة من الشباب على زميلهم بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات عقب انتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الماضي قد تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مجموعة من الطلبة بالتعدى على نجله «طالب بالصف الأول الثانوي» أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم، محدثين إصابته بجرح باليد.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المشكو في حقهم وهم أربعة طلاب، أحدهم مصاب بجرح فى الرقبة إثر تعدى نجل المُبلغ عليه بسلاح أبيض «كتر».

وباستكمال الفحص تبين أن جميعهم زملاء بذات المدرسة، وعقب انتهاء الدرس التعليمي حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وإحداث الإصابات المُشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على نيابة الطفل والأسرة قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم.

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