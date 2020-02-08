التفاصيل الكاملة عن الملصق الإلكترونى للمرور وأهميته.. (فيديو)

يُعد الملصق الإلكتروني من أحدث الأنظمة الذي تسعى من خلاله وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورة بطريقة إلكترونية، والذي يوفر آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها ويتيح حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف العمليات التابعة للمرور للتعامل مع الازدحام المروري وأماكن التكدس.وبحسب تقرير مصور عرضته كاميرا برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «أم بي سي مصر»، فإن الملصق الإلكتروني يتم تركيبه على الزجاج الأمامي للسيارة وعند نزعه فإنه يتعرض للتلف، وهو عبارة عن رقاقة إلكترونية بها كافة بيانات السيارة.وقال الرائد إبراهيم رشدي رئيس وحدة تراخيص مرور الشروق، إنه عقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق الإلكتروني بواسطة فنيين متخصيين.وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنينن من مالكى جميع المركبات عدا الدراجات النارية، والتى تحمل لوحات معدنية قديمة باستبدالها بلوحات أخرى، مؤمنة من إدارات المرور وذلك بمحافظات، القاهرة والجيزة والإسكندرية والوادي الجديد وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وأسوان وأسيوط.