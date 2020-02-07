خبير اقتصادى: أمريكا يمكنها طباعة دولارات دون حدوث تضخم

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يشكل 65% من الاحتياطي النقدي في مختلف دول العالم، وهذا هيمنة من الدولار.وأشار دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الدولار يهمين على جميع المعاملات في دول العالم، ولم تنجح المحاولات والتكتلات التجارية في استبداله.وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع طباعة الدولارات بدون حدوث أي معدلات تضخم كونها تقوم بتصدير الدولارات إلى الخارج.وكشف الخبير الاقتصادي عن أن الموازنة الخاصة لكل ولاية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية مستقلة بذاتها وتمتلك كل ولاية بنكا مركزيا.