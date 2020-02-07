إخصائية نفسية: الزواج ليس شموعًا ورومانسية فقط

طالبت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي، بعمل كورسات للمقبلين على الزواج، موضحة أن الزواج ليس شموعًا ورومانسية فقط.وقالت خلال لقاء ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» إن أحد أهم أسباب الطلاق، التوقعات الزائفة لمسئوليات ومتطلبات الزواج، كما أن طريقة مساندة الأسر خاطئة، وهناك وسائل الإعلام وما تبثه من رسائل مغلوطة.وتابعت حماد: أن هناك الكثيرين من غير أصحاب التخصص اقتحموا مجال الطب النفسي، وهو ما تسبب في إعطاء تفسيرات ونصائح خاطئة وهدامة للأزواج.