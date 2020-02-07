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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السيستاني: دماء العراقيين سفكت دون وجه حق

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:54 ص
السيستاني
السيستاني
هبه محمد
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قال المرجع الديني علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، إن دماء العراقيين الغالية سفكت في النجف دون وجه حق.

وأدان السيستاني، خلال خطبة اليوم الجمعة في نجف، التجاوزات والاعتداءات على العراقيين من أي جهة كانت، مؤضحًا أن الحكومة العراقية تتجاوز الأزمة السياسية في العراق.

وأكد السيستاني، أهمية تحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حماية المحتجين وكشف المندسين، واعتبر أن لا مبرر لتنصل القوات الأمنية من مسؤوليتها بحماية المحتجين.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أعلنت أن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وأشار البيان إلى أن "قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم"، مضيفا "ندعو المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على المصالح العامة والخاصة".

وشهدت النجف، التي تبعد 75 كيلومترا عن كربلاء، "أحداثا دامية"، أسفرت عن مقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وإن أنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.

وعقب ذلك، أحكم أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها.

وخلّف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.

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