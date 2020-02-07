«الصحفيين» يكلف محمد سعد عبد الحفيظ بأمانة صندوق النقابة

كلف مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الخميس، محمد سعد عبد الحفيظ بأمانة صندوق النقابة بدلًا من هشام يونس.وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد التقى مساء أمس الخميس، الصحفيين بجريدتي الصباح، والأخبار المسائي، للاستماع لشكواهم، قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس النقابة، المقرر له اليوم.وبحث صحفيو الصباح مع نقيب الصحفيين تطورات أزمتهم، خاصة بعد قرار الإدارة بإغلاق الجريدة، الامتناع عن صرف الرواتب لنحو 6 أشهر، رغم انتظام العمل خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى خفض ميزانية المؤسسة إلى النصف، مما مثّل عبئًا عليهم خلال تأدية العمل.فيما طرح الصحفيين بـجريدة "الأخبار المسائي"، أخر تطورات أزمتهم الإدارية، وما توصلت إليه المفاوضات النقابية بخصوص ذلك الشأن، بالإضافة لبحث آخر المستجدات في المذكرات التي تقدموا بها لمجلس النقابة في وقت سابق.