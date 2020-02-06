مسئول بمستشفى بهية: مستمرون بفضل دعم المصريين

قال المهندس ماجد حمدي، نائب رئيس مستشفى بهية، إن المستشفى تهتم خلال اليوم العالمي لمرضى السرطان بزيادة نشر التوعية حول المرض من منابر متعددة، من خلال الميديا أو ندوات توعية في أنحاء مختلفة من مصر.ووجه حمدي، رسالة لسيدات مصر، قائلًا: "اهتموا بالكشف المبكر، أول ما تتمي 40 سنة، لأنه في المرحلة الأولى لاكتشاف المرض نسبة الشفاء تتعدى 98%، كأنه دور برد".وأضاف حمدي: "نفتخر بدعم رئيس الجمهورية لسيدات مصر، وإطلاقه مبادرة لصحة المرأة، ونفتخر لذكره اسم مؤسسة بهية، نحن مكملين بدعم المصريين كلهم، شعب مصر هو من جعل بهية موجودة".