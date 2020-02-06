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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسئول بمستشفى بهية: مستمرون بفضل دعم المصريين

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:37 م
مستشفى بهية
مستشفى بهية
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس ماجد حمدي، نائب رئيس مستشفى بهية، إن المستشفى تهتم خلال اليوم العالمي لمرضى السرطان بزيادة نشر التوعية حول المرض من منابر متعددة، من خلال الميديا أو ندوات توعية في أنحاء مختلفة من مصر.

ووجه حمدي، رسالة لسيدات مصر، قائلًا: "اهتموا بالكشف المبكر، أول ما تتمي 40 سنة، لأنه في المرحلة الأولى لاكتشاف المرض نسبة الشفاء تتعدى 98%، كأنه دور برد".

وأضاف حمدي: "نفتخر بدعم رئيس الجمهورية لسيدات مصر، وإطلاقه مبادرة لصحة المرأة، ونفتخر لذكره اسم مؤسسة بهية، نحن مكملين بدعم المصريين كلهم، شعب مصر هو من جعل بهية موجودة".

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