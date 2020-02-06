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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:23 ص
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية
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أعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية إلغاء زيارة تستمر 4 أيام كانت مقررة سلفا للعاصمة الصينية بكين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وذلك بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتحور الجديد فى الصين.

وكان من المقرر أن تنظم اللجنة الأولمبية اليابانية دراسة مشتركة فى العاصمة الصينية خلال الفترة من 25 حتى 28 من شهر فبراير الحالي مع الأجهزة الرياضية الصينية استعدادا للأولمبياد الشتوية المقبلة، غير أن اللجنة الأولمبية اليابانية قررت إلغاء الزيارة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس كورونا حالة طوارئ دولية يوم الخميس الماضى.. ولم تحدد اللجنة الأولمبية اليابانية موعدا جديدا لإتمام الزيارة.

من ناحية أخرى، صرح ياشوهيرو ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية الصينية قائلا "سوف نعمل معا مع الأجهزة الرياضية من أجل حماية سلامة الرياضيين والأطراف المعنية ".

وجاءت تصريحات المسئول الرياضي الياباني بعد ظهور 20 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى اليابان قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصينية طوكيو 2020.

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