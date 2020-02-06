ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة التركية إلى 3 قتلى و179 مصابًا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول إلى ثلاثة أشخاص.وأضاف قوجة أن عدد المصابين ارتفع أيضًا إلى 179 شخصًا.وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن 183 شخصا كانوا على متن الطائرة.وانزلقت الطائرة عن المدرج، ما أدى إلى انشطارها إلى ثلاثة أجزاء.