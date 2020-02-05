«مريم وإسلام».. قصة حب تُكلل غدًا بالزواج

أحبها وأحبته، وتقدم إليها لخطبتها وواجها الكثير من الصعوبات، ولكن كان لابد لحبهما أن ينتصر ويكلل هذا الحب بالزواج.هي مريم الديب، ابنة خالة الكاتبة هداء الجالي، وهو إسلام جابر، وسيتم الزفاف غدا الخميس بمشيئة الله، وسيسافر بعدها العروسان إلى أمريكا لقضاء شهر العسل والإقامة الكاملة هناك.وتتمنى «الدستور» لهما زفافا سعيدا، وحياة مليئة بالفرح.