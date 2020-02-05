رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مبروك عطية: حوار شيخ الأزهر والخشت «رسالة دكتوراه»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:03 م
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الحوار الذي دار بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أشبه ما يكون برسالة دكتوراه.

وأضاف الدكتور مبروك عطية، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أن المنهج الأشعري هو المنهج الوسطي الذي لا تطرف فيه ولا تكفير ولا يمتلك عناد، مشيرا إلى أن الأزهر كله من "الأشاعرة".

وتابع عطية: "من حيث القانون والمبدأ والمقرر الدراسي، فإن كل الأزهريين أشاعرة، وهي ليست سُبة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

منذ أقل من ساعتين

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

منذ حوالي 4 ساعات

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ حوالي 6 ساعات

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

الصور

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

الأكثر قراءة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

منى ماهر عن أزمة «نادي القصة»: لا تتركوا عقولنا بلا بيت يحتضن أفكارها

«الدستور» في رحلة للبحث عن مكتبة ومخطوطات أول رئيسة لأكاديمية الفنون

سعيد الكفراوي: إنقاذ نادي القصة معلق في رقبة «الثقافة» وساويرس

الناشر شريف بكر يطالب «الثقافة» بفتح قاعاتها لـ«نادي القصة»