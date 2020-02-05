مبروك عطية: حوار شيخ الأزهر والخشت «رسالة دكتوراه»

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الحوار الذي دار بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أشبه ما يكون برسالة دكتوراه.وأضاف الدكتور مبروك عطية، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أن المنهج الأشعري هو المنهج الوسطي الذي لا تطرف فيه ولا تكفير ولا يمتلك عناد، مشيرا إلى أن الأزهر كله من "الأشاعرة".وتابع عطية: "من حيث القانون والمبدأ والمقرر الدراسي، فإن كل الأزهريين أشاعرة، وهي ليست سُبة".