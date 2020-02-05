«الدستور» تحاور المرشحين لمنصب نقيب المحامين

«الدستور» تحاور فى السطور التالية المرشحين على منصب النقيب، للتعرف منهم على تفاصيل برامجهم الانتخابية، ومآخذهم على المجلس الحالى، التى سيعملون على تفاديها حال نجاحهم، وأهم وعودهم لناخبيهم.













تغلق نقابة المحامين، غدا، باب تلقى التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، المقررة فى ١٥ مارس المقبل، على أن يُفصل فيها يوم الإثنين المقبل، ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الثلاثاء.وترشح على مقاعد عضوية مجلس النقابة ٢١٣ مرشحًا منهم ١٨ على مقاعد الإدارات القانونية، فيما يتنافس على مقعد النقيب ١٨ مرشحًا، من بينهم النقيب الحالى سامح عاشور.وتشهد الانتخابات منافسة شرسة بين قائمة «عاشور»، التى تضم أعضاء مجلس النقابة الحالى، وقائمة «جبهة الإصلاح النقابى» التى ينافس فيها رجائى عطية على منصب النقيب.