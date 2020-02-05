تويتر: حظر جزئى على الفيديوهات والصور لمواجهة الشائعات

أعلنت شركة تويتر، اليوم الأربعاء، عن قيامها بحظر جزئي على بعض الفيديوهات والصور لمواجهة الشائعات، وتضييق الخناق على من يقومون بتداول الفيديوهات والصور الكاذبة على التطبيق الخاص بها.وقالت الشركة أنه من الشهر القادم، ستبدأ بمراجعة بعض الفيديوهات والصور التى تم التلاعب بها، وستقوم بتطبيق الحظر على المقاطع التى تسبب ضيق أو سوء فهم بين مستخدمي تطبيق تويتر، بحسب ما قالته صحيفة إندبندنت البريطانية.ونشر تطبيق تويتر بيانًا له بالقواعد الجديدة قال فيه "لا يجوز لك مشاركة الوسائط المخادعة أو التي يتم التلاعب بها بشكل خادع، والتي من المحتمل أن تتسبب في ضرر".وتأتي قواعد تويتر المحدّثة بعد مطالبات من المستخدمين لاتخاذ إجراءات صارمة، بشأن هذا النوع من المحتوى، حيث تم جمع أكثر من 6500 رد من استبيان على" TwitterPolicyFeedback ".