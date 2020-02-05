شروط وطريقة حجز وحدة بـ«سكن مصر» في المنيا وناصر وقنا

استعرض المهندس مصطفي عبد الحكيم المسئول الإعلامي ومطور برمجيات بمركز المعلومات بجهاز مدينة المنيا الجديدة، أهم شروط الحصول على وحدة سكنية، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لحجز الوحدات السكنية بالدورين الأرضي والأخير بمشروع "سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، وأسلوب الحجز والتخصيص بموقع الالكتروني والتى سيتم الانتهاء من التسجيل بها عبر الموقع الكتروني 27 فبراير الجاري.وأوضح في تصريحات للدستور أنه سيتم عملية حجز الوحدات من خلال الموقع الالكتروني بدءا من 8 مارس حتى 12 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة رسو الوحدة السكنية بالمشروع يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف الموافق الخاصة بالوحدة السكنية "عداد غاز -عداد كهرباء -عداد مياه" في وقت توصيلها للوحدة.

وبخصوص أسلوب السداد، أوضح أنه يتم سداد مبلغ جدية بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة عند التقدم من خلال بنك الإسكان والتعمير، موضحا أنه فى حالة سداد قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة بالإضافة إلى خصم مبالغ قد تم دفعها بالزيادة عن نسبة 11.5% والتى تشمل نسبة 10% مقدم الوحدة، و1% مصاريف إدارية، و0.5% لمجلس الأمناء.وأشار إلى أنه يتم سداد أول قسط ربع سنوي بعد ثلاث شهور من تاريخ انتهاء الحجز بالموقع الالكتروني للمشروع بقيمة 10 آلاف جنيه، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، بينما الطريقة الثانية للسداد تنص على أنه في حالة سداد قيمة الوحدة من 5 إلى 7 سنوات على أقساط ربع سنوية متساوية تكون محملة بالفائدة على الرصيد المدين بسعر فائدة البنك المركزي بالإضافة إلى 2% و0.5% مصاريف تحصيل مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.