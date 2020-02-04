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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أميرة بهى الدين: مصر صاغت مفاهيم جديدة للأمن القومى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:38 م
أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين
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قالت الكاتبة أميرة بهي الدين، إن مشهد عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن يدعو للفخر، مشيرة إلى أننا يجب أن ندقق النظر فيما حدث، لكى يعرف المصريون أننا أمام زمن جديد وشكل جديد من العلاقة مع المصريين.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن، الدولة المصرية صاغت مفاهيم جديدة للأمن القومي المصري، حيث أن الفكرة الشائعة عنه هى تأمين الحدود أو الخروج لحماية الحدود، لكن اليوم اتسع مفهوم الأمن القومي المصري ليشمل حماية المصريين خارج مصر وأبعد بكثير من حدودها الجغرافية.

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