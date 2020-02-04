رضا عبدالعال عن التأهل لكأس العالم: «السواد جاي ورا» (فيديو)

قال الكابتن رضا عبدالعال، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إن كل مباريات الأهلي والزمالك، تكون خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بنتائجها.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يتوقع أن تجتاز مصر التصفيات الأولى لكأس العالم 2022 وتكون أول المجموعة، مضيفا: "إحنا لو ما وصلناش وحياة ربنا نقفلها ونروح".وواصل: "أنه حتى اللحظة الحالية فإنه يرى أن مصر ستتأهل أول مجموعة في تصفيات كأس العالم، لكن ما أعرفش في المرحلة التانية في إيه عشان السواد جاي ورا".