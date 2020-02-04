رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إبراهيم فايق عن رضا عبدالعال: «مش عارف يصعد بطنطا للدوري الممتاز»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:57 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة
قال الإعلامي إبراهيم فايق، إنه لو لم ينتقل التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى نادي الزمالك، لأضافا الكثير من البطولات للنادي الأهلي.

وأوضح فايق، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن حسام وإبراهيم، جسدا معنى الاحتراف، وهو الاستماتة من أجل كرة القدم وتحقيق المتعة بها، مشيرا إلى أن إبراهيم حسن، لم يصدق أنه انتقل لنادي الزمالك وسيلعب بين صفوفه، حتى نزل الملعب في أول مباراة للزمالك.

وعن الكابتن رضا عبدالعال، لاعب نادي الزمالك السابق، قال إن كل توقعاته تأتي عن دراسة وفهم فهو "فهيم"، وليست الأمور مجرد صدف.

وتابع: أن رضا عبدالعال مشكلته كمدرب أنه عندما يتولى تدريب فريق يريد أن يحضر 30 لاعبا متميزين، وهذا لن يتحقق، موضحا أنه على الأرض كمدير فني، لم يحقق أي شيء يذكر، فهو ينتقد مورينيو، ولم يستطع أن يصعد بطنطا للدوري الممتاز.

وواصل أن إحدى أمنياته أن يتولى رضا عبدالعال، تدريب فريق في الدوري الممتاز، لكي ينتقده، قائلا: «أنا كنت أسعد شخص في حلقة رامز جلال».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ حوالي 10 ساعات

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

تجديد حبس قاتلي نجل «مذيعة النهار»

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل جناح بمعرض الكتاب

عروض سينما وورش علمية بثقافة المنيا (صور)

حفل توقيع «رحلات ابن فؤاد 2» بمكتبة مصر العامة.. الاثنين

لماذا تصدرت أعمال نجيب والعقاد وتولستوي بورصة الأكثر مبيعا بمعرض الكتاب؟