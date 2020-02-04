إبراهيم فايق عن رضا عبدالعال: «مش عارف يصعد بطنطا للدوري الممتاز»

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إنه لو لم ينتقل التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، إلى نادي الزمالك، لأضافا الكثير من البطولات للنادي الأهلي.وأوضح فايق، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن حسام وإبراهيم، جسدا معنى الاحتراف، وهو الاستماتة من أجل كرة القدم وتحقيق المتعة بها، مشيرا إلى أن إبراهيم حسن، لم يصدق أنه انتقل لنادي الزمالك وسيلعب بين صفوفه، حتى نزل الملعب في أول مباراة للزمالك.وعن الكابتن رضا عبدالعال، لاعب نادي الزمالك السابق، قال إن كل توقعاته تأتي عن دراسة وفهم فهو "فهيم"، وليست الأمور مجرد صدف.وتابع: أن رضا عبدالعال مشكلته كمدرب أنه عندما يتولى تدريب فريق يريد أن يحضر 30 لاعبا متميزين، وهذا لن يتحقق، موضحا أنه على الأرض كمدير فني، لم يحقق أي شيء يذكر، فهو ينتقد مورينيو، ولم يستطع أن يصعد بطنطا للدوري الممتاز.وواصل أن إحدى أمنياته أن يتولى رضا عبدالعال، تدريب فريق في الدوري الممتاز، لكي ينتقده، قائلا: «أنا كنت أسعد شخص في حلقة رامز جلال».