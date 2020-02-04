الباز يتبرع بـ10 آلاف جنيه لنادي القصة ويطالب المثقفين بإنقاذه

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الأزمة المالية التي تعرض لها نادي القصة، بعد تعثر مجلس إدارة النادي في دفع الإيجار، وسط مناشدات بالمساعدة ليستمر النادي في أنشطته.وأعلن "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، عن تبرعه بمبلغ 10 آلاف جنيه دعما للنادي، مطالبا المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في مصر بالتبرع لإنقاذ نادي القصة.وأضاف، أن نادي القصة هو مؤسسة مصرية عريقة، الدولة ووزارة الثقافة ورجال الأعمال المهتمين بالثقافة يجب أن يساهموا لاستمرار النادي، موضحًا أن جريدة "الدستور" ساهمت في عام 2019 بدفع إيجار مقر النادي لمدة عام كامل، بمبلغ 5 آلاف جنيه شهريا.ولفت "الباز"، إلى أن مقر نادي القصة أيضًا حوله مشاكل، خاصة بعد أن رفع ورثة المقر قضية لاسترداده، خاصة أن عقد الإيجار كان باسم يوسف السباعي.