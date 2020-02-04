رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يتبرع بـ10 آلاف جنيه لنادي القصة ويطالب المثقفين بإنقاذه

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:43 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الأزمة المالية التي تعرض لها نادي القصة، بعد تعثر مجلس إدارة النادي في دفع الإيجار، وسط مناشدات بالمساعدة ليستمر النادي في أنشطته.

وأعلن "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، عن تبرعه بمبلغ 10 آلاف جنيه دعما للنادي، مطالبا المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في مصر بالتبرع لإنقاذ نادي القصة.

وأضاف، أن نادي القصة هو مؤسسة مصرية عريقة، الدولة ووزارة الثقافة ورجال الأعمال المهتمين بالثقافة يجب أن يساهموا لاستمرار النادي، موضحًا أن جريدة "الدستور" ساهمت في عام 2019 بدفع إيجار مقر النادي لمدة عام كامل، بمبلغ 5 آلاف جنيه شهريا.

ولفت "الباز"، إلى أن مقر نادي القصة أيضًا حوله مشاكل، خاصة بعد أن رفع ورثة المقر قضية لاسترداده، خاصة أن عقد الإيجار كان باسم يوسف السباعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل التبرعات التي استقبلتها محافظة القاهرة خلال شهر

"الناشرين المصريين" يكشف حقيقة ارتفاع إيجار المتر بمعرض الكتاب

"العائد".. كيف فضح محمد جبريل زيف جماعة الإخوان الإرهابية؟

موظفو الأونروا بغزة يتظاهرون احتجاجا على استمرار القرارات التقشفية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ يومين

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 4 ساعات

حريق في شركة مصر للبترول بالدقهلية

منذ حوالي 3 ساعات

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

لحظة وصول طائرة تقل 32 صيادًا محتجزين باليمن

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
ثروت الخرباوي
كلام «الخشت- الطيب».. لم يعجب الشيخ الطيب.. طيب
المزيد

الثقافة

أبرزها «فردقان».. 6 روايات في قائمة «البوكر» القصيرة

عروض سينما وورش علمية بثقافة المنيا (صور)

حفل توقيع «رحلات ابن فؤاد 2» بمكتبة مصر العامة.. الاثنين

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات