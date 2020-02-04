رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

هاني عزت: لا يوجد حرمان من الأسرار الكنسية في المسيحية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:08 م
هاني عزت
هاني عزت
مونيكا جرجس
طباعة
رحب هاني عزت مؤسس حركة منكوبي الأقباط، بقرار المحكمة الإدارية العليا تأييدها حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.

و قال في تصريحات لـ «الدستور»، اؤيد هذه القرار تماما فلا يوجد ما يسمى الحرمان من الأسرار المقدسة فى العقيدة المسيحية، ما دام صاحبها مؤمن بها وبشروطها والتناول حق اصيل للمسيحي ولا يجوز ربطه بأي أمور أخرى إدارية أو مالية، مضيفَا إن هذه السيدة اتهمت بخيانة أمانة وأمور مصرفية، وتم الحكم لها بالبراءة، متسائلًا عن علاقة ايصال الامانة بسر التناول.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها، قد اعتبرت القرارات التى تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإدارى، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، كما رفضت المحكمة الطعن المقام من البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الإدارية العليا" تلغى حكم إلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء

"الخلع".. الباب الخلفي للطلاق الكنسي بسبب الهجر

22 ديسمبر.. إعادة المرافعة في الطعن على حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر

"المفوضين" تفصل في النزاع بين القضاء الإداري والاستئناف بشأن هدم الكنائس

موضوعات متعلقة

منذ يومين

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 6 ساعات

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصالح مشتركة.. سر سعي السودان لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

منذ حوالي 20 ساعة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

9 عادات سلبية تزيد احتمال الإصابة بالسرطان

دراسة جديدة تربط سلامة الفم واللثة بالقلب

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

سفارتنا في المجر تنظم أمسية «مصر الماضي والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس