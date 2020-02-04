هاني عزت: لا يوجد حرمان من الأسرار الكنسية في المسيحية

رحب هاني عزت مؤسس حركة منكوبي الأقباط، بقرار المحكمة الإدارية العليا تأييدها حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.و قال في تصريحات لـ «الدستور»، اؤيد هذه القرار تماما فلا يوجد ما يسمى الحرمان من الأسرار المقدسة فى العقيدة المسيحية، ما دام صاحبها مؤمن بها وبشروطها والتناول حق اصيل للمسيحي ولا يجوز ربطه بأي أمور أخرى إدارية أو مالية، مضيفَا إن هذه السيدة اتهمت بخيانة أمانة وأمور مصرفية، وتم الحكم لها بالبراءة، متسائلًا عن علاقة ايصال الامانة بسر التناول.وكانت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عنها، قد اعتبرت القرارات التى تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإدارى، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها، كما رفضت المحكمة الطعن المقام من البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.