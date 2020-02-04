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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الشوارع فاضية».. لقطات حية من مدينة ووهان الصينية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت قناة "العربية" لقطات حصرية، من خلال أحد المواطنين العرب المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية، مصدر فيروس "كورونا".

ويرصد الفيديو الأجواء العامة بالشوارع مدينة ووهان وتعامل المواطنين في حدود خلال حظر التجوال، خاصة أنها شهدت إصابات كثيرة بالمرض القاتل خلال الأيام الماضية.

وأظهر أن الحركة فى المدينة ووهان ليست مغلقة، وإنما تجرى في أضيق الحدود حيث تبدو الشوار فارغة، كما يتم توازيع الوجبات على الطلاب العرب داخل السكن الجامعي.

وأدى الخوف من العدوى بفيروس "كورونا" بالآلاف من الصينيين في شتى أرجاء البلاد، إلى التجمهر لشراء أقنعة الوجه الطبية، مما أدى إلى نقصها في بعض المناطق.

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