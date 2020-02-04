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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

جمعية بناة السد العالي تكرم هيثم الحاج علي (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:03 م
صورة من التكريم
صورة من التكريم
إيمان ماهر - زينب صبحي
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احتفلت جمعية بناة السد العالي بمشاركة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب ومستشار السفارة الروسية، والمهندس صبري عشماوي، بمرور 60 عامًا على بناء السد العالي.

ومنحت الجمعية هيثم الحاج رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب درع الجمعية لاستضافة معرض الكتاب.

وتختم النسخة الـ51 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت انطقلت في 22 يناير الماضي.

وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.
جمعية بناة السد العالي تكرم هيثم الحاج علي (صور)
جمعية بناة السد العالي تكرم هيثم الحاج علي (صور)
جمعية بناة السد العالي تكرم هيثم الحاج علي (صور)
جمعية بناة السد العالي تكرم هيثم الحاج علي (صور)

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