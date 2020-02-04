إصابة متظاهرين عراقيين بعد اعتداء أتباع التيار الصدرى عليهم

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من الطلبة المتظاهرين بعد اعتداء أتباع التيار الصدري عليهم في ساحة التحرير ببغداد.وشهد جنوب العراق، صباح اليوم الثلاثاء، تطورات متسارعة فيما دعت مجموعات من الحراك الاحتجاجي في البلاد إلى تظاهرة حاشدة في بغداد، رفضًا لسلوك ما يعرف بـ"أصحاب القبعات الزرقاء".وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اتفاقه مع قيادات التيار الصدري على سحب أصحاب القبعات الزرق من ساحة الاعتصام في المحافظة.وبدأت مخيمات الاحتجاج في بغداد وجنوب العراق الانقسام إلى مجموعات منفصلة، وذلك إثر تأييد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة.واتسعت رقعة الرفض الشعبي لمحاولات أتباع التيار الصدري إنهاء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكتوبر الماضي.