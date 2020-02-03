رسالة نارية من كارول سماحة لـ«مدعي الثورة»: «قلبن مليان حقد»

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة، تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، أعربت من خلالها عن استيائها من بعض الثوار اللبنانيين، الذين يدعون أنفسهم برواد الثورة.وكتبت الفنانة "سماحة"، قائلة "بتأسف كتير إنو في قسم كبير من الناس إللي معتبرين نفسن رواد الثورة وضد الزعامة والطائفية، بجملة صغيرة بتكتشف إنو كلو مزيف وقلبن مليان حقد بيرجع 20 سنة لورا".وأضافت: "يعني ميشال عون وسمير جعجع بحد ذاتن سامحوا بعضن، وهني ما قادرين يتخطوا هالعقدة، طب كيف رح نتعايش مع بعض خبرونا؟".وأعداد كبيرة في بيروت تواصل التظاهر، رافضين تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ومعتبرين أنها لا تمثل الثورة اللبنانية.