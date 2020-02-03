محمد الباز يحذر من اغتيال رموز وشخصيات عربية

حذر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» من وقوع اغتيالات لرموز وشخصيات عربية، بعد الاستفتاء الذي طرحه على صفحته مذيع الجزيرة الموبوء جمال ريان، وجاء فيه هل تؤيد تشكيل الفصائل الفسطينية فرقا مدربة للتعامل مع رموز الدول العربية التي تقوض حركة التحرر الوطني الفلسطيني؟وأشار محمد الباز في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن هذه الاستفتاء تحريض واضح على قتل زعماء وقيادات عربية، مضيفا «أحذر من وقوع اغتيالات بعد هذا الاستفتاء».ولفت إلى أن طرح الاستفتاء من مذيع الجزيرة جمال ريان يعد أمرا خطيرا، لأنه يركن للمخابرات القطرية والتركية.