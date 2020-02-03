رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يحذر من اغتيال رموز وشخصيات عربية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:18 م
محمد الباز
محمد الباز
محمود عرفات
طباعة
حذر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» من وقوع اغتيالات لرموز وشخصيات عربية، بعد الاستفتاء الذي طرحه على صفحته مذيع الجزيرة الموبوء جمال ريان، وجاء فيه هل تؤيد تشكيل الفصائل الفسطينية فرقا مدربة للتعامل مع رموز الدول العربية التي تقوض حركة التحرر الوطني الفلسطيني؟

وأشار محمد الباز في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن هذه الاستفتاء تحريض واضح على قتل زعماء وقيادات عربية، مضيفا «أحذر من وقوع اغتيالات بعد هذا الاستفتاء».

ولفت إلى أن طرح الاستفتاء من مذيع الجزيرة جمال ريان يعد أمرا خطيرا، لأنه يركن للمخابرات القطرية والتركية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز لجمال ريان: هل اغتُصبت في مصر لتحمل لها هذا العداء الشديد؟

"نجيب علم على قفاه".. الباز يكشف سر "خناقة" ساويرس وجمال ريان على تويتر

"ابن الخائن".. هل تحوّل جمال ريان إلى "حمار" لا يرى أخطاء الدوحة؟

"90 دقيقة" يرصد 12 شخصية ساقطة في 2018

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ حوالي 6 ساعات

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ ساعة و 15 دقيقة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

منذ يوم

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»