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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تنفي تلقي عروض من إيران بشأن تعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال مصدر في الخارجية السويدية، إن أقارب السويديين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران الشهر الماضي، نفوا تلقيهم أي عرض للتعويض من جانب سلطات إيران.

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية، أضاف المصدر: "لا يوجد أي اقتراح بالتعويض بعد، نحن مستمرون في العمل، ووفقا لموقف السويد، يجب أن يكون التعويض متساويا لجميع الضحايا".

وأمس، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن إيران عرضت 80 ألف دولار، تعويضا عن كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أن كييف ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية: "الجانب الإيراني، عرض علينا مباشرة تقديم 80 ألف دولار لكل عائلة وعن كل ضحية، هذا مبلغ صغير للغاية.. سنضغط ونطالب بمبالغ مالية أكبر".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

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