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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع 32 موظفا بوحدات صحية بالشرقية للإهمال والتقصير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:32 م
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 23 من العاملين بالوحدة الصحية الصحية بشبرا النخلة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، للتحقيق، لعدم وجودهم بمقر عملهم أثناء جولته المفاجئة بالوحدة، واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، وتبين تغيب العاملين بالوحدة ليقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية سندنهور بمركز بلبيس، للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية والمسائية.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف وتبين عدم وجود مسؤول السجل بمقر عمله، والتسديد أمامه بالحضور للعمل، بالإضافة إلي عدم وجود 4 من العاملين بالوحدة، والتسديد أمام 4 آخرين بالحضور، ليقرر إحالة واقعة الإهمال والتقصير بالعمل للشئون القانونية، مؤكدًا أنه لن يسمح بالإهمال والتسيب في العمل لتقديم خدمة مميزة تليق بأبناء المحافظة، ووجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

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