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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل خطة تطوير ميدان التحرير (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:24 ص
ميدان التحرير
ميدان التحرير
ياسمين عباس
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كشف محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء، عن مخطط الإضاءة الجاريً حاليا بميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه قائم بالفعل العمل في إضاءة متحف التحرير والسور والوجهات الخارجية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليا على توريد وحدات الكشافات الخاصة بالميدان، والذي يعمل على تطويره هيئة المجتمعات العمرانية وشركة المقاولون العرب على أن يلي ذلك مرحلة المباني.

وأضاف محمد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أعمال الإضاءة الحالية تشمل متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور، ويضم الميدان المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم والجامعة العربية.

وأوضح أنه يتعاون في تطوير الميدان عدد من الجهات وهي؛ وزارات الإسكان والتنمية المحلية والثقافة والآثار ومحافظة القاهرة، لتنفيذ مخطط تطوير الميدان، تزامنًا مع خطة نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

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