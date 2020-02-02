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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب موريتاني يكشف لـ«الدستور» كواليس زيارة الغزواني للإمارات

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:16 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد عمر
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خصّصت الإمارات، الأحد، ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميّسرة لموريتانيا، ضمن زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أبو ظبي ولقائه قادة البلاد وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وقال النائب في البرلمان الموريتاني، عالي ولد الدولة، لـ«الدستور» إن زيارة الرئيس الغزواني للإمارات جاءت في وقت مهم للغاية، وستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

أضاف النائب الموريتاني "أنهم يعلّقون آمالًا كبيرة على هذه الزيارة"، مشيرًا إلى توقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين وتقديم الإمارات مساعدة لموريتانيا تقدر بملياري دولار.

ولفت ولد الدولة إلى أن هناك إمكانيات للتعاون الاقتصادي والعسكري بين موريتانيا والإمارات، مؤكدًا أن هناك مزيد من التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب الذي يمثل تهديدًا كبيرًا ومباشرًا لدول العالم وهناك ضرورة للتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذا الأمر الذي يمثل خطرًا على الجميع.

وشدد على أن موريتانيا تشهد استقرارًا كبيرًا ومتخذة جميع الاحتياطات لمواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية، مؤكدًا النائب الموريتاني أن دبلوماسية بلاده متحركة ونشطة من أجل دعم وتعزيز مصالح الدولة على المستويات كافة.

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