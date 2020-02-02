تسجيل صوتي.. خيرت الشاطر استغل «الأخوات» وابنته كانت المرشد بعد اعتقاله

كشف برنامج "الكبسولة"، تسجيلات تؤكد أن تطوير قسم تنظيم الأخوات، تم فعليًا عندما تولى خيرت الشاطر رئاسة هذا القسم.وأضافت التجسيلات الذي عرضها البرنامج أن خيرت الشاطر كان لديه رؤية بأهمية هذا التنظيم نتيجة انتشار وزيادة عدد العضوات فيه، وكان يعلم أن تنظيم الأخوات سيكون سلاح داعم له للسيطرة على القواعد العامة للجماعة.وتابعت التسجيلات التي عرضت خلال حلقة برنامج "الكبسولة"، مع الإعلامية أماني الخياط، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نساء عائلة خيرت الشاطر تصدرت صفوف الجماعة وكذلك في المؤتمر العالمي الذي أقيم في 2011، بحضور 2000 عضوه من الأخوات وكان في مقدمتهن زوجة الشاطر وبناته وابنتي مؤسس الجماعة وباقي زوجات أعضاء الجماعة.وتصدرت زوجة الشاطر وبناته المشهد بعد 30 يونيو، ولعبت ابنته عائشة الشاطر دورًا قياديًا في الجماعة وشكلت تكتلًا يضم أبناء الإخوان في الجامعات أطلق عليه مكتب الإرشاد الموازي بعد أن أصبح مكتب التنظيم الكبير داخل السجون وأصبحت بمثابة المرشد العام، كما لعبت منسقة أسر معتقلين طرة، وتحولت إلى المتحدثة باسم الإخوان والمحرضة على الإضراب في الشارع.