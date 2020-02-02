برايوني رحيم تناقش «رسائل سبتمبر» بمعرض الكتاب.. اليوم

تستضيف دار العربي للنشر والتوزيع، المؤلفة الزيمبابوية "برايوني رحيم"، لمناقشة وتوقيع روايتها "رسائل سبتمبر" من الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً، ويناقش في الندوة القارئ مصطفى الطيب، وبحضور المترجم سيد عمر، وإدارة هدى فضل، وتُقام الندوة بقاعة ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب."برايوني رحيم" وُلدت في مدينة "كادوما" عام 1974، وعاشت في "بولاوايو"، والتي تدور أحداث الرواية بها، منذ أن كانت في الثامنة وحتى أنهت دراستها المدرسية.حصلت على الماجيستير في الأدب الإنجليزي من بريطانيا، ثم قامت بتدريسه لمدة عام بسنغافورة قبل أن تعود لتدرسه في زيمبابوي منذ عام 2001 وحتى عام 2008، بعدها انتقلت للإقامة في زامبيا، ولا تزال تُدَرِّس الأدب الإنجليزي.فازت روايتها "رسائل سبتمبر" عام 2010، بجائزة "أفضل كتاب" والتي تمنحها جمعية الناشرين بزيمبابوي.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.