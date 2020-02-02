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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حضور أفريقي مكثف في ضيافة «القومي لثقافة الطفل» بمعرض الكتاب (صور)

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:11 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
جمال عاشور
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يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحت شعار الدورة 51 "مصر.. أفريقيا.. ثقافة التنوع".

وأقام قسم العلاقات الثقافية الخارجية بالمركز برئاسة سحر يسري، ندوة تفاعلية بعنوان "دور الفن في بناء شخصية وثقافة الطفل الأفريقي" شارك فيها الباحث عبد الرحمن غي من السنغال، والأديبة والناقدة نوران فؤاد، والفنان تشارلس بيتر فاكون من جنوب السودان، والشاعر علي مصطفى لون من نيجيريا، والفنان وعازف العود محمد الشهاوي من مصر، الباحث طه ياسين المسلم من موريتانيا، المخرج المسرحي أبو القود مايل من جنوب السودان، وحمزة عطية نائب الأمين العام لرابطة الطلاب التشاديين بمصر، وكان ضيف شرف الندوة مستشار سفارة السنغال حبيب صار رئيس إدارة شئون الطلاب السنغاليين بمصر.

وتناولت الندوة، عدة محاور منها تحديد أنماط الفنون التي تساعد الطفل على تطوير قدراته الذاتية بالمستوى الذي يليق بالبناء النفسي والتربوي له، ودور الفنون المختلفة في بناء شخصية وثقافة الطفل الأفريقي، وما هي أكثر الفنون تأثيرا في ثقافته، والتطلعات المستقبلية في ظل الانفتاح المعرفي من أجل تحقيق الاندماج الفني بين أطفال القارة السمراء لإكسابهم ثقافات فنية جديدة يمكنهم من خلالها إظهار مزيد من التميز والإبداع.

وحضر الندوة جمهور كبير من رواد المعرض بالإضافة إلى كوكبة من الأفارقة، محمد الشنقيطي من موريتانيا، منير سيس من السنغال، نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر، الإعلامي رمضان أجاك من جنوب السودان، أبو بكر انجاي المستشار بالرابطة الوطنية للطلاب السنغاليين بمصر، فيفيان تشارلس من جنوب السودان، وجرى تكريم حبيب صار المستشار الثقافي لسفارة السنغال، وتسليمه شهادة تقدير.

كما أقيمت ندوة أخرى بعنوان "دور مسرح الطفل في جنوب السودان" أدارها الإعلامي رمضان أجاك من جنوب السودان، وتحدث فيها نيقور دينق رئيس اتحاد طلاب جنوب السودان السابق بمصر، والمخرج المسرحي أبو القود مايل فاول، عفاف طلبة أستاذ مساعد بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ومؤسس جروب ملتقى الثقافة الأفريقي.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
حضور أفريقي مكثف في ضيافة «القومي لثقافة الطفل» بمعرض الكتاب (صور)
حضور أفريقي مكثف في ضيافة «القومي لثقافة الطفل» بمعرض الكتاب (صور)
حضور أفريقي مكثف في ضيافة «القومي لثقافة الطفل» بمعرض الكتاب (صور)
حضور أفريقي مكثف في ضيافة «القومي لثقافة الطفل» بمعرض الكتاب (صور)

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