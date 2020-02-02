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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 122 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:02 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تُسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، 122 رحلات جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية المصرية؛ استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي يتم تقديمها على متن الطائرات وبالمطارات المصرية، فضلا عن حسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

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