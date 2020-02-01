قُبلة من لبلبة لشاب معاق بعد وصلة غزل: «أنا دخلت الجنة» (فيديو)

دخلت الفنانة لبلبة في نوبة من البكاء بعد أن قام أحد الشعراء الشباب من ذوي الاحتياجات بإبداء إعجاب بها والتغزل فيها وفي فنها، وطلب منها أن يصافحها ويهديها نسخة من أحد أعماله الأدبية.وفاجأ الشاعر رمضان أحمد بشكل مفاجئ في ندوة لبلبة بعد انتهائه من تقديم أحد الأغاني للجمهور بالوقوف:"كنت متشرد واتعالجت من الإدمان وقدمت 5 كتب ونفسي أهديكِ كتابي وأقولك يا عظيمة يا عظيمة إنتي ليكي الجنة".ووقفت لبلبة والدموع تملأ عينيها، واحتضنت الشاب وقبّلته، متمنية له التوفيق.