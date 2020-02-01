لبلبة تقلد عمرو دياب في معرض الكتاب (فيديو)

حضرت الفنانة القديرة لبلبة ندوتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 الذي يقام في مركز المعارض بالتجمع الخامس، وسردت العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بحياتها ومسيرتها الفنية.خلال الندوة تحدثت لبلبة عن احترافها التقليد في بداية مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها كانت تقدم فقرتها قبل صعود العندليب عبدالحليم حافظ مباشرة، وأكدت أنها كانت تقلد الجميع سيدات ورجال الفن في مصر وظلت تعمل في التقليد حتى بلغت عامها الـ19 لتقرر بعد ذلك تغيير جلدها والابتعاد تدريجيًا عن التقليد.وبناءً على رغبة الجمهور، فتقديمها تقليد أو استعراض أي من نجوم الوقت الحالي في مصر، فصمتت لحظات قليلة، ثم تفاجئ الجميع بغنائها أغنية قمرين للهضبة عمرو دياب وسط تصفيق الجمهور.