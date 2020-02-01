«مراقبة إلكترونية».. خطة السودان لتأمين مباراة الأهلى والهلال

ناشدت الشرطة السودانية، الجمهور التحلي بالأخلاق الرياضية، في مباراة مساء اليوم بين فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وتفقد الفريق أول شرطة عادل محمد بشائر، مدير عام قوات الشرطة السوداني، جاهزية الإدارات الشرطية المعنية بتأمين المباراة، المقرر أن يستضيفها استاد "الجوهرة الزرقاء"، في مدينة أم درمان، بولاية الخرطوم.واطمأن بشائر، خلال الجولة التي رافقه فيها الفريق شرطة خالد بن الوليد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، وعدد من قادة الشرطة، على تنفيذ خطة تأمين المباراة، إلى جانب الترتيبات والتدابير التأمينية المتعلقة بانتشار شرطة المرور بمداخل الملعب والطرق المؤدية إليه، لتسهيل حركة الجمهور، فضلًا عن انتشار قوات شرطة العمليات ومكافحة الشغب وقوات الاحتياطي المركزي، وقوات الدفاع المدني والمباحث والأدلة الجنائية، والكلاب البوليسية، وإسعاف الشرطة، فضلا عن المراقبة الإلكترونية عبر غرفة السيطرة والتحكم بشرطة ولاية الخرطوم، وعدد من الوحدات الشرطية ذات الصلة، للحفاظ على سلامة الجمهور وتحقيق أهداف الرياضة.ويخوض الأهلي مباراة مهمة عندما يلتقي الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب أم درمان، في المواجهة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.