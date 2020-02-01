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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تجلي 316 من مواطنيها من «ووهان» الصينية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:34 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أجلت بنجلاديش 316 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووصل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، من بينهم 15 طفلا إلى دكا على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة "بيمان" للخطوط الجوية البنجلاديشية، طبقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة مكابر حسين.

وذكر مسئول الشئون الصحية في المطار أنه تم نقل سبعة من العائدين إلى مستشفى بعد وقت قصير من وصولهم إلى دكا، مضيفا أنه سيتم فرض حجر صحي على باقي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لمدة أسبوعين في موقع بالقرب من المطار.

وقال وزير الصحة، زاهد مالك، للصحفيين إن أفرادا من الجيش سيشرفون على منشآت الحجر الصحي.

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